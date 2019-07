V Iráku otevírají masové hroby. Stovky Kurdů včetně dětí dal povraždit Saddám Husajn

"Začali jsme pracovat na jednom z hrobů, kde je 80 až 100 těl, zejména žen a dětí. Na některých lebkách je páska, kterou měly oběti přes oči. Jsou tam také náboje, některé z ostatků nesou stopy po zásahu kulkou," sdělil serveru Rudaw Fuád Usmán z ministerstva pro záležitosti obětí operace Anfál. Saddámův režim při ní v letech 1986-1989 zlikvidoval více než 180.000 Kurdů.

Excavation of #massgrave at #TalAl-Shekhah in #Al-Muthana Province in the south of #Iraq which contains the bodies of #Kurdish victims of #SaddamHussein regime. #EnforcedDisappearance https://t.co/3zNC2m3oT2 pic.twitter.com/48NH068jQV