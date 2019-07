Izrael zaútočil na syrskou provincii Dará, zničil strategicky důležité místo

Izraelský útok způsobil jen materiální škody, uvedla televize bez dalších podrobností. Na návrší Tal al-Hára byla dlouho umístěna radarová stanice ruské armády, ale prostor v roce 2014 obsadili povstalci, které později vytlačila syrská armáda. Pak se místo stalo základnou milicí podporovaných Íránem.

⚠ BREAKING: For the last year, the Iranian Quds Force has been smuggling missile manufacturing equipment

purchased from CIVILIAN companies

through CIVILIAN ports

directly into the hands of Hezbollah.



Well Iran, if you’d planned to keep this a secret—that ship has sailed. pic.twitter.com/7UKK0X92fI