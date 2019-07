Hormuzským průlivem proplula první britská loď od incidentu, hlídalo ji bitevní plavidlo

Námořní časopis Lloyd's List označil plavidlo, které dnes proplulo průlivem, za BW Elm a doplnil informaci o dohledu bitevní lodi. Britské námořnictvo se zatím k záležitosti nevyjádřilo. Podle systému sledujícího námořní dopravu plavidlo BW Elm již zakotvilo v katarském přístavu.

Íránské revoluční gardy minulý týden v pátek v Hormuzském průlivu zadržely tanker Stena Impero plující pod britskou vlajkou. Podle Londýna jde o nelegální čin. Mluvčí íránské vlády naopak řekl, že šlo o legální opatření.

The footages of seizing the #British Oil tanker in strait of #Hormuz by #Iranian #IRGC. pic.twitter.com/MJDN6l5shH