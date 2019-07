Majitel zabaveného britského tankeru se spojil s posádkou, Írán na lodi vyvěsil svou vlajku

Loď Stena Impero a její třiadvacetičlennou posádku minulý pátek zadržely íránské revoluční gardy. Majitel lodi - společnost Stena Bulk - dnes navázal s kapitánem spojení a zjistil, že posádka je v pořádku a dobře spolupracuje s Íránci na palubě.

Tanker byl zadržen v době, kdy stoupá napětí mezi Íránem a Británií poté, co nejvyšší soud Gibraltaru rozhodl prodloužit o 30 dní dobu zadržování íránského tankeru Grace 1. Ten je u Gibraltaru od 4. července, kdy ho zadržely britské úřady kvůli podezření, že přepravuje ropu do Sýrie, což Evropská unie považuje za porušení svých protisyrských sankcí.

Írán oznámil, že tanker Stena Impero zadržel 19. července poté, co se plavidlo střetlo s rybářskou lodí. Společnost Stena Bulk ale uvedla, že žádné informace o kolizi nemá.

Rodiny posádky, která pochází z Indie, Ruska, Litvy a Filipín, jsou o nejnovějším vývoji informovány a je jim poskytovaná podpora, uvedla firma Stena Bulk. Výkonný ředitel společnosti Erik Hanell uvedl, že první telefonický kontakt by mohl být prvním náznakem kladného vývoje. Dalším krokem podle mluvčího společnosti bude dostat někoho na palubu, aby zjistil v jakém zdravotním stavu posádka je. Konkrétní datum repatriace posádky ale zatím stanoveno nebylo.

V pondělí britský ministr zahraničí Jeremy Hunt vyzval Írán k propuštění tankeru a posádky, krok Teheránu přitom označil za státní pirátství. V tentýž den íránská média zveřejnila fotografie kuchařů připravujících jídlo, a posádky, která poslouchá pokyny íránského činitele.

In an effort to maximize the propaganda value of #Iran's terrorist and piracy or hijacking operation on the #StenaImpero, their state TV showed the Iranian flag hoisted on the British vessel. #BritishOilTanker pic.twitter.com/j3ab7mjRdK