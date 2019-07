Turecké stíhačky udeřily na severu Iráku, strůjci útoku v Irbílu zabiti

První nálet se uskutečnil již minulý čtvrtek, tedy den po útoku, v provincii Dohúk. Druhý pak armáda podnikla tuto středu v okolí města Bátúfá rovněž v provincii Dohúk. Cílem obou úderů byli lidé, kteří naplánovali zabití tureckého diplomata, dodal turecký bezpečnostní zdroj bez bližších podrobností.

Televize CNN Türk odvysílala záběry, na kterých byly vidět dva zničené automobily. Kolik lidí bylo při náletech zasaženo, či kolik se jich na vraždě diplomata podílelo, zatím není jasné.

#Turkish fighter jets targeted a #PKK car near #Chaqala village, Barwari area in #Duhok province. One killed, two wounded. pic.twitter.com/PuyvI1l5IW