Dramatické VIDEO: Pětiletá Syřanka uvězněná v troskách se snažila zachránit sestru

Na videu se objevuje také zděšený otec, který přispěchal svým dcerám na pomoc poté, co jejich dům ve města Aríhá zasáhlo bombardování syrské armády či jejích spojenců. Snímek zachytil fotograf serveru SY24, který byl na místě.

5-year-old Syrian girl dies trying to save her baby sisters from the rubble of their bombed home. pic.twitter.com/TZWAnnTG1X