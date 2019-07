Erdogan setřel USA: Turecko se obrátí jinam, pokud nedostane stíhačky F-35

Spojené státy minulý týden uvedly, že Turecko se kvůli pořízení ruského systému protivzdušné obrany S-400 nemůže podílet na americkém programu moderních stíhaček F-35. Washington rovněž pohrozil Ankaře uvalením sankcí.

Turečtí představitelé podle Reuters nyní vkládají naděje do amerického prezidenta Donalda Trumpa, který řekl, že s Tureckem bylo zacházeno "nespravedlivě". Sankce ovšem Trump dosud nevyloučil.

Erdogan hovořil o napjatých amerických vztazích s USA poprvé po 11 dnech. Řekl, že doufá, že američtí představitelé budou ohledně sankcí "rozumní". Prohlásil také, že Turecko si může rozmyslet nákup moderních amerických dopravních letadel boeing.

"Nedáte nám (stíhačky) F-35? Dobře, tak nás omluvte, protože my v této věci také budeme muset učinit opatření a obrátíme se jinam," řekl Erdogan před členy své strany AKP. "I když nedostaneme F-35, kupujeme sto pokročilých boeingů, dohoda je podepsaná... Platíme a jsme dobří zákazníci," řekl Erdogan s tím, že "pokud věci budou pokračovat tímto způsobem, budeme to muset přehodnotit".

When it's a #niceday out and you're cruising down the highway with your #sunroof open ... https://t.co/iB0b1mdNut #F35 #Navy #MondayMotivation pic.twitter.com/OopvcaCIKV