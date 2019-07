Kati měli práci. Bahrajn popravil tři odsouzené, OSN marně protestovala

Zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva Agnès Callamardová se v pátek pokusila popravě zabránit výzvou bahrajnskému panovníkovi, aby tresty smrti v případě dvou mužů zrušil. Podle Callamardové byli Alí Muhammad Hakím Arab a Ahmad Ísá Malalí ve vězení mučeni, nezúčastnili se procesu a odsouzeni byli v nepřítomnosti. Bylo jim 24, respektive 25 let.

"Bahrajnské úřady musejí zrušit plán popravit ty muže, zrušit trest smrti a zajistit opakování procesu ve shodě s mezinárodním právem. Trest smrti může být proveden jenom v případě nejtěžších zločinů a po procesu, jehož součástí budou všechny možné záruky," sdělila Callamardová.

I urge the #Bahrain authorities to halt the imminent execution of Ali Mohamed Hakeem al-Arab and Ahmed Isa Ahmed Isa al-Malali. #DeathPenalty pic.twitter.com/ZO4Ix6ytNt