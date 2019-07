Nová vlna muslimů do Evropy? Takřka polovina arabského světa je ochotna migrovat

Podle údajů 45% Arabů je ochotno opustit svoji zemi, kde žijí. Zajímavostí také je, že čím dál více lidí přiznává, že nejsou věřící. Zejména mezi mladými lidmi již muslimské náboženství hraje jen malou roli.

Údaje zaujaly i blogera Mariana Kechlibara, který okomentoval několik souvislostí. Podle jeho názoru je potřeba o určitých demografických záležitostech hovořit.

„Arabské společnosti jsou „mladé“, jinými slovy, v jejich demografických stromech jsou mladé věkové kategorie mohutnější než v Evropě. To znamená, že mluvíme-li o přání mladých lidí emigrovat, jako právě ve výše zmíněném článku, jde o daleko větší podíl populace, než kdyby šlo, dejme tomu, o Českou republiku,“ píše Kechlibar o specifiku arabské populační křivky.

Nicméně trend prudkého nárůstu obyvatel s přílivem výdobytku moderní civilizace a s rostoucí vzdělanosti ve zmiňovaných zemích je aktuálně podle Kechlibara 2-3 děti na ženu.

Mladost populace podle blogera přináší specifika fungování země. „Tvoří-li „mladí“, tj. lidé v kategorii 15-30 let, třetinu veškerého obyvatelstva, jako je tomu v Egyptě, bude země fungovat či nefungovat jinak, než tvoří-li sotva šestinu (jako v ČR),“ píše bloger a připomíná tzv. teorii Youth Bulge německého sociologa Gunnar Heinsohn , v níž se tvrdí, že velké množství mladých lidí v populaci může vést k sociálním nepokojům.

„Podíváme-li se například na oficiální italskou statistiku žádostí o azyl z let 2017-2018, vidíme, že žebříčku vůbec nedominují arabské státy. Příčky vítězů obsadil Pákistán, Nigérie a Bangladéš. A vskutku, nedávný výzkum Pew Research ukazuje, že velká část Nigerijců by se chtěla vystěhovat z vlasti (45 %) a z toho zhruba 19 % by dalo přednost Evropě (a 28 % USA, kde se na ně jistě těší),“ upozorňuje bloger na celosvětový trend zájmu o migrovat z vlasti, v němž i z historického hlediska převažuje zájem stěhovat se do USA.