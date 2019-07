Asadova armáda vyhlazuje město Aríhá, při náletu umíraly děti

"Útok zasáhl hlavní náměstí v centru města," sdělil AP jeden ze svědků. "Tohle je systematická vytlačovací kampaň, jejímž cílem je vyprázdnit toto rušné město," prohlásil místní doktor. Podle něj při náletu přišla o nohu 18měsíční holčička, její matka je přitom vedle ní na jednotce intenzivní péče v kritickém stavu.

The toll of victims in #Ariha City has increased to 11 civilians killed, and 30 injured so far, after regime warplane attacked city this morning. Search operations for a child and a woman under the mountains of rubble continue. pic.twitter.com/rU2L8vqwhc