Krvavý útok na tržiště v Jemenu: Mezi mrtvými jsou i děti

Ředitel místní nemocnice Reuters sdělil, že při bombardování přišlo o život 13 lidí, včetně dvou dětí a dalších 23 jich bylo zraněno. Nálety připsal mezinárodní koalici, která v čele se Saúdskou Arábii v Jemenu bojuje na straně mezinárodně uznané vlády proti šíitským povstalcům známým jako Húsíové.

Approximately 67% of reported civilian fatalities in #Yemen are linked to #Saudi-led coalition airstrikes.



In #Hodeidah, #Taiz, and #Sadah —the deadliest governorates for civilians — this figure rises to more than 75%: https://t.co/Tes4C2hAFV #YemenWar pic.twitter.com/zzDA9K9ah0