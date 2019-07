Twitter zablokoval účet ruské ambasády v Damašku, kvůli kritice Bílých přileb

Organizace dobrovolných záchranářů Bílé přilby operuje v povstalci ovládaných oblastech Sýrie a pravidelně podává informace o desítkách obětí ruských náletů v severozápadní syrské provincii Idlib.

Podle ruských diplomatů Bílé přilby financuje Washington a Londýn; média v Moskvě a Damašku označují povstalecké záchranáře za provokatéry a pomahače teroristů. Důkazy, které Bílé přilby přinášejí o údajných ruských zločinech v Sýrii, jsou podle Ruska zfalšované.

2- Since the beginning of Regime/Russian offensive on #Idlib, #Hama and #Aleppo 199 children have been brutally murdered among 830 Syrian innocents since April 26 in an ongoing massacre that only wants civilians dead. pic.twitter.com/FxB31hCikY