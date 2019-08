Masakr v Adenu: Povstalci zaútočili na přehlídku bezpečnostních sil, přes 30 mrtvých

V Adenu, kde sídlí mezinárodně uznávaná jemenská vláda, nejprve zaútočil sebevrah na policejní stanici, zabil tři policisty a zranil 20 lidí. Útočník na stanici najel autem s výbušninami ve chvíli, kdy se policisté shromažďovali k pozdravu u státní vlajky.

Aden: Tens of wounded hospitalized in #Aden Surgical Hospital after and explosion in the surrounding area. pic.twitter.com/N1yVIURDrU