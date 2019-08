Facebook strážce zákona? Zakročil proti kampaním na Blízkém východě

Podle televize CNN je to poprvé, co sociální síť informovala o rozkrytí "tajné vlivové operace napojené na saúdskoarabskou vládu". Facebook v souvislosti s touto operací uvádí, že odstranil 217 účtů na stejnojmenné sociální síti, 31 na instagramu, 144 facebookových stránek a pět skupin. Jednu či více zrušených stránek sledovalo zhruba 1,4 milionu účtů, profily odstraněné z instagramu měly kolem 145.000 sledujících. "Jak to ale u takovýchto operací bývá, není jasné, kolik z těchto sledujících bylo skutečných a kolik bylo buď falešných, nebo zaplacených ve snaze dodat stránkám legitimitu," podotýká CNN.

Saúdskoarabská síť se zaměřovala na publikum na Blízkém východě a na severu Afriky. Její strůjci se vydávali za osoby žijící v cílových zemích a vytvářeli stránky, které se jevily jako profily lokálních médií. Šířili především příspěvky o regionálních tématech, například o saúdskoarabském korunním princi Muhammadu bin Salmánovi a o konfliktu v Jemenu. "Také často sdíleli kritiku vůči sousedním zemím, jako je Írán, Katar a Turecko, a zpochybňovali důvěryhodnost televize Al-Džazíra," napsal Gleicher.

Osoby stojící za dezinformační operací utratily za propagaci tohoto obsahu na facebookových a instagramových reklamách 108.000 dolarů (2,5 milionu Kč). Podle CNN případ potvrzuje podezření bezpečnostních a počítačových expertů, že lidé napojení na saúdskoarabské úřady řídí internetové kampaně ve snaze získávat podporu pro režim a podkopávat jeho nepřátele.

Druhá zablokovaná operace byla co do uvedených parametrů ještě rozsáhlejší. V tomto případě Facebook smazal 259 účtů, 102 stránek a pět skupin, přičemž nejméně jednu z oněch stránek sledovalo více než 13,7 milionu účtů. Za inzerci na facebooku zaplatily subjekty v pozadí této sítě 167.000 dolarů (3,9 milionu Kč).

Její administrátoři využívali falešné účty a kromě médií se vydávali i za veřejně známé osoby. Snažili se při tom oslovit obyvatele Turecka, Kataru, Sýrie či Jordánska, ale také několika afrických zemí. Co se týče politických témat, zaměřovali se na údajnou podporu teroristů ze strany Kataru a Turecka nebo na konflikty v Jemenu a Libyi.

"Neustále pracujeme na tom, abychom odhalili a zastavili tento druh aktivit, protože nechceme, aby byly naše služby používány k manipulaci s lidmi. Tyto stránky, skupiny a účty mažeme na základě jejich chování, nikoli kvůli obsahu, který přidávají. V obou těchto případech lidé stojící za touto aktivitou postupovali koordinovaně a používali falešné profily, aby vytvářeli mylný dojem. A to byl důvod pro náš zásah," vysvětlil Gleicher.