Smrt Usámova syna: Kdo byl Hamza bin Ládin a jak zemřel?

Samozvaný ideolog

Má se za to, že třicetiletý Hamza bin Ládin měl být vůdcem teroristické sítě al-Káida nové generace, připomíná odborník. Poukazuje, že Hamza se objevoval v propagandistických videích al-Káidy již jako dítě a v posledních letech začal vydávat prohlášení, v nichž se pasoval do role jednoho z ideologů organizace - v roce 2016 například vyzýval k jednotě džihádistů bojujících v Sýrii.

Americké ministerstvo zahraničí letos na informace vedoucí k Hamzovi vypsalo odměnu milion dolarů, uvádí Bergen. Dodává však, že navzdory sílícímu Hamzovu veřejnému angažmá neexistuje důkaz, že hrál jakkoliv úspěšnou roli v organizaci teroristických útoků al-Káidy ve světě.

"Ve skutečnosti od teroristické operace v Londýně, která v roce 2005 zabila 52 cestujících v londýnském dopravním systému, neproběhl smrtící útok al-Káidy na Západě," zdůrazňuje profesor. Konstatuje, že Hamza bin Ládin na tom naštěstí nic nezměnil.

V noci 2. května 2011, kdy byl v pákistánském Abbottábadu zabit Usáma bin Ládin, s sebou mělo komando U.S. Navy SEAL, které misi provedlo, kartičky se jmény a popisem těch, kteří se měli v objektu nacházet, připomíná analytik. Doplňuje, že mezi nimi byl i Hamza.

Hamza ale přítomen nebyl a přežil, na rozdíl od dalšího Usámova sy Chálida, který při operaci přišel o život, uvádí expert. Vysvětluje, že většinu minulé dekády prožil Hamza v jisté formě domácího vězení v Íránu, než byl v roce 2010 tamním režimem propuštěn.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Z Íránu se Hamza dostal do kmenové oblasti v pákistánském Vazíristánu na hranici s Afghánistánem, bašty al-Káidy, nastiňuje Bergen. Podotýká, že oblast je dlouhodobě v hledáčku CIA, která dle zjištění výzkumné instituce New America v regionu provedla stovky útoků.

Nevyslyšená rada otce

V domě Usámy bin Ládina v Abbottábadu nalezlo americké námořní komando tisíce dokumentů, včetně jeho dopisů, které dokazují, že někdejší vůdce al-Káidy byl se svým synem Hamzou v kontaktu, připomíná profesor.

Všechny dokumenty nalezené v Abbottábadu zkoumala odbornice Nelly Lahoudová, která pracuje na své knize o tématu, uvádí Bergen. Odkazuje na zjištění Lahoudové, že Hamza bin Ládin psal svému otci, že má v plánu podstoupit vojenský výcvik a následně odejít bojovat do Afghánistánu proti "nepřátelům boha".

"Určitě řekněte Hamzovi, že si myslím, že by měl odejít z Vazíristánu," cituje odborník slova z dopisu, který Usáma bin Ládin adresoval jednomu ze svých spolupracovníků v obavách, že jeho syn by se mohl stát obětí útoku bezpilotního letounu CIA. Usáma radil Hamzovi, aby se stáhnul do Perského zálivu, konkrétně do Kataru, dodává Bergen.

Zdá se velmi pravděpodobné, že Hamza radu svého otce nikdy nepřijal a zůstal v pákistánské kmenové oblasti, kde byl zřejmě zabit při úderu bezpilotního stroje CIA, deklaruje analytik. Připomíná, že podle zjištění zmíněné instituce New America provedly Spojené státy během vlády současného prezidenta Donalda Trumpa v Pákistánu třináct takových útoků.