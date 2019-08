Turecko zahájí v Sýrii operaci proti Kurdům, zaútočí u Eufratu

"Už jsme vstoupili do Afrínu, Džarábulusu, al-Bábu. Nyní vstoupíme do oblasti východně od Eufratu," uvedl podle agentury Anadolu Erdogan. Vyjmenoval tak syrská města, kde už Ankara má své vojáky od loňska. Erdogan také řekl, že "trpělivost Turecka v regionu je u konce".

Ankara chce na severu Sýrie u svých hranic vytvořit až 30 kilometrů širokou bezpečnostní zónu, která by byla plně pod kontrolou Turecka a mohla být mimo jiné využita pro návrat 3,6 milionu syrských uprchlíků žijících nyní v Turecku.

Vytvoření této zóny navrhl letos v lednu americký prezident Donald Trump poté, co loni oznámil stažení amerických vojáků ze Sýrie. To vyvolalo obavy z osudu Kurdů na severu země, kde jsou aktivní kurdské milice považované Ankarou za teroristy. Na jihovýchodě Turecka žije také početná kurdská menšina a působí tam kurdští separatisté.

Pro Kurdy, kteří oblast na severu Sýrie obývají, by vytvoření bezpečnostní zóny znamenalo, že by přišli o území, které jejich milice vybojovaly při srážkách s teroristickou organizací Islámský stát (IS). Proti ní bojovaly společně s mezinárodní koalicí v čele s USA a výrazně pomohly k poražení IS v Sýrii.

Erdogan už minulý měsíc varoval, že Turecko je odhodláno zničit "teroristický koridor" v Sýrii bez ohledu na to, jak dopadnou rozhovory se Spojenými státy o vytvoření bezpečnostní zóny. Kvůli nim přijel naposledy minulý měsíc do Ankary zvláštní zmocněnec USA pro Sýrii James Jeffrey.

Vztahy USA a Turecka nedávno dále zkomplikoval nákup ruského systému protiraketové obrany S-400, jehož první část dorazila minulý měsíc do Turecka.