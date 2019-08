Příčina silné exploze není zatím známa, žádný z úřadů dosud oficiálně nenaznačil, že by se mohlo jednat o útok, či zda se na místě nehody našly stopy výbušniny.

"České ministerstvo zahraničních věcí nemá informaci o tom, že by mezi oběťmi či zraněnými byli Češi," uvedla dnes na dotaz ČTK mluvčí Zuzana Štíchová.

Podle sdělení egyptského ministerstva obrany narazilo vozidlo, jež jelo velkou rychlostí v protisměru, do tří dalších aut na nábřeží Nilu. Následný výbuch poničil vstupní bránu nemocnice a několik přilehlých pokojů. Celkem muselo být evakuováno 78 lidí. "Když jsem vycházel z pokoje, tak padaly části stropu," uvedl jeden z pacientů. Podle výpovědi svědků byla budova poničena až do úrovně třetího patra.

As usual, civilians are the first responders to any accident/incident in Egypt.

As for now, and based on some news outlets, two cars exploded in the premises of the national cancer institute at heart of #Cairo. No details are available yet. pic.twitter.com/emIIJZWbk1