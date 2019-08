V armádním prohlášení stojí, že tělo bylo nalezeno, když izraelští vojáci a policie prohledávali oblast v blízkosti osady Guš Ecion. Voják byl studentem přípravného vojenského židovského semináře, neměl na sobě uniformu a nebyl ozbrojen, uvedl mluvčí armády Jonathan Conricus. Seminář umožňuje studentům kombinovat náboženské studium se službou v armádě.

Úřady později uvedly, že voják byl devatenáctiletý Dvir Sorek z osady Ofram na Západním břehu Jordánu. Jeho tělo bylo nalezeno u silnice v blízkosti semináře, kde studoval. Podle izraelského vojenského rozhlasu armáda vyšetřuje, zda nebyl usmrcen při nepovedeném pokusu o únos.

19-year-old Corporal Dvir Sorek was stabbed and killed in a terrorist attack early this morning, while neither armed nor in uniform, close to the Yeshiva where he was studying.



May his memory be a blessing. pic.twitter.com/JrJdlJGlUM