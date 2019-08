V Turecku u syrské hranice vybuchl muniční sklad, oblast je evakuována

Příčina explozí skladu nacházejícího se ve městě Reyhanli v provincii Hatay zatím není podle médií známa. Po výbuších začala část skladu stojícího u místního fotbalového stadionu hořet. Úřady uzavřely okolí pro veškerou dopravu a na místě zasahují bezpečnostní složky.

#BREAKING : #TURKEY : Series of explosions thundered at ammunition warehouse in #Reyhanli city in #Hatay Province, near the border with #Syria. The cause of blast in not known at the moment. pic.twitter.com/onLhQIxIhs