Izrael se zapojí do námořní koalice v Zálivu? Írán pohrozil tvrdou odvetou

Izraelská média v úterý informovala, že izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac při jednání za zavřenými dveřmi oznámil, že Izrael se účastní jednání o sdílení citlivých informací ohledně americké bezpečnostní námořní koalice. Izraelští činitelé odmítli tuto informaci potvrdit či vyvrátit.

Dlouhodobě napjaté vztahy mezi USA a Íránem se vyostřily loni poté, co Washington odstoupil od mezinárodní dohody z roku 2015 a zavedl vůči Teheránu sankce. Írán v reakci letos v květnu přestal plnit některé závazky plynoucích z jaderné dohody.

V posledních týdnech napětí mezi Washingtonem a Teheránem zesílilo po několika incidentech v Perském zálivu, kde USA letos posílily svou vojenskou přítomnost. V červnu se tam norský a japonský tanker staly terčem útoku, z něhož USA obvinily Írán, který to ale odmítl. Teherán poté sestřelil americký dron, který byl podle něj nad jeho územím; USA tvrdí, že se nacházel v mezinárodním vzdušném prostoru.

The United States Department of Transportation's Maritime Administration has issued a new warning to commercial shipping about threats by the #Iran'ian regime in the Strait of #Hormuz and Persian Gulf, saying that some ships have...https://t.co/aQ8GtWaiYd pic.twitter.com/1j42v0SA3D