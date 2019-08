Vypukla velká bitva o Aden. Arabská koalice útočí na povstalecké šíity

Informovala o tom agentura Reuters, podle níž koaliční ofenziva dále narušuje dosavadní spojenectví obou stran motivované bojem proti povstalcům z řad šíitských Húsíů ze severu země.

Separatisté v sobotu ovládli prezidentský palác a celý Aden, který je sídlem mezinárodně uznávané vlády. Jejich ofenzivu média interpretovala jako konflikt v řadách sil, které dosud společně pod vedením Saúdské Arábie bojovaly proti húsijským povstalcům. Jemenské ministerstvo zahraničí označilo dění v Adenu za převrat proti mezinárodně uznané vládě.

