Plot mezi Izraelem a Pásmem Gazy láká teroristy, vojáci zastřelili dalšího Palestince

"Vojáci IDF (Izraelských obranných sil) zahlédli ozbrojeného teroristu, který se blížil k bezpečnostnímu plotu na severu Pásma Gazy. Terorista zahájil palbu na vojáky," uvedla v prohlášení armáda. Vojáci palbu opětovali a izraelský tank vystřelil na místo patřící Hamásu, islamistické ozbrojené skupině, která vládne Gaze.

An armed terrorist from Gaza just approached the border fence with Israel & opened fired at IDF troops, who responded with fire towards him. Our tanks also fired at a Hamas target in Gaza.



This is the 2nd morning we caught armed terrorists on Israel’s border fence with Gaza.