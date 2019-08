Asadova armáda drtí povstalce, obsadila strategické město v provincii Idlib

Boje si dosud vyžádaly stovky životů a přinutily statisíce lidí opustit jejich domovy.

Podle exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) je dobytí města nejvýznamnějším pokrokem armády od zahájení operace. Jak uvedla média blízká syrskému režimu, Al-Habít je branou k jižní, venkovské části Idlibu, k hlavní dálnici Damašek-Halab a rovněž ke městu Chán Šajchún, které je baštou povstalců v oblasti. Rebelové zatím postup armády nijak nekomentovali.

#SOHR Within the framework of its siege for the major towns of the northern countryside of #Hama and #Khan_Shaykhun city, the regime forces achieve their most important progress south #Idlib since the 30th of April by controlling al- #Hbit town https://t.co/KkGDqdxtsF