Perský záliv je "úzký a bude méně bezpečný, když tam budou svou přítomnost násobit námořnictva cizích zemí. Tím, že USA a jejich spojenci oblast zaplavují svými zbraněmi, se z ní stala krabička sirek připravená vzplát," řekl Zaríf.

Persian Gulf is vital lifeline and thus nat'l security priority for Iran, which has long ensured maritime security.



Mindful of this reality, any extra-regional presence is by definition source of insecurity - despite propaganda.



Iran won't hesitate to safeguard its security.