Žhavé uhlíky chalífátu. Islámský stát vstává z mrtvých, zní z Washingtonu

Oživení v Sýrii i Iráku

Trump avizoval, že k odchodu amerických vojáků dojde brzy a bude na Sýrii, aby si vyřešila své problémy, poukazuje vlivný server. Dodává, že prezident připustil účast Íránu, Ruska, Iráku a Turecka, ale zdůraznil, že Spojené státy dělí od oblasti 7 tisíc mil.

Washington Post v té souvislosti připomíná chaos, který Trump vyvolal již v prosinci loňského roku nečekaným oznámením, že USA stáhnou ze Sýrie své vojáky, což vedlo k rezignaci ministra obrany Jima Mattise.

"Nad IS jsme vyhráli. Naši hoši, naše mladé ženy, naši muži - všichni se vracejí, vracejí se právě teď," cituje editorial Trumpův prosincový tweet. Připomíná i prezidentova slova pronesená se zdviženým prstem na adresu vojáků, kteří v boji padli: "Vyhráli jsme a to jsme chtěli, tak to chtěli oni."

Prestižní deník ovšem odkazuje na nedávno zveřejněnou zprávu amerického Kongresu o operaci Bytostné odhodlání, neboli vojenském tažení proti IS. Vrchní generální inspektor Glenn A. Fine z ministerstva obrany v něm uvedl, že skupina sice přišla o území, ale mezi dubnem a červnem docházelo k jejímu oživení v Sýrii a posilování povstaleckého potenciálu v Iráku, uvádí Washington Post.

Zpráva vychází z hlášení amerických vojenských velitelů, kteří tvrdí, že IS se vrací částečně kvůli tomu, že irácké bezpečnostní složky a Spojenými státy podporované Syrské demokratické síly nedokážou vést dlouhodobé operace proti militantům této organizace, vysvětluje editorial. Dodává, že podle zprávy se IS přesunul do podzemí, má 14-18 tisíc členů, zřejmě obnovuje své finanční toky v Sýrii i Iráku, nadále vede masivní celosvětovou náborovou kampaň na sociálních sítích a provádí záškodnické útoky za pomoci stabilnější velící a logistické struktury.

Přistupovat ke světu, jaký je

Podobně, opět s odvoláním na vojenské velitele, zpráva uvádí, že američtí vojáci se stahují ve chvíli, kdy jejich spojenci potřebují pomoc s výcvikem, vybavením a zpravodajstvím, poukazuje washingtonský server. Podotýká, že stažení naruší americkou schopnost zajišťovat a monitorovat utečenecký tábor al-Hol na severu Sýrie, kam byly přemístěny tisíce rodin bojovníků IS a který američtí velitelé označují za hlavní zdroj nových rekrutů pro IS a obávají se, že stažení amerických jednotek nábor ještě usnadní.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

V nedávné debatě možných demokratických kandidátů na prezidenta rovněž zaznívaly z úst některých apely, že Spojené státy se musí stáhnout z nekonečných válek, připomíná editorial. Přiznává, že američtí voliči jsou z konfliktů v Iráku a Afghánistánu vyčerpaní, nabádá však, aby stažení vojáků bylo uvážené, neuspěchané a řídilo se konkrétní situací, nikoliv přáním.

Mezi ty, kteří chtějí ukončit americké války, je i demokratický senátor Cory Booker, uvádí Washington Post. Odkazuje ovšem na jeho prohlášení, že jako prezident by nevedl zahraniční politiku pomocí Twitteru a nestanovoval umělé termíny, které vytvářejí vakuum a dále rozdmýchávají konflikty.

"Žhavé uhlíky syrské války a chalífátu IS stále představují hrozbu," varuje renomovaný deník. Deklaruje, že by bylo mnohem lepší, pokud by americký prezident a jeho vyzyvatelé z Demokratické strany přistupovali ke světu, jaký skutečně je, nikoliv ke světu, který je jejich zbožným přáním.