Tel Aviv se s ilegály nepáře, deportuje je i s dětmi narozenými v Izraeli

Tel Aviv zahájil deportace zahraničních pracovníků a nebere ohled na to, zda se jejich děti narodily v Izraeli. Konalo se proti tomu několik protestů.

V zemi žije 60.000 cizinců, kteří pracují jako pečovatelé. Většina z nich jsou ženy a asi polovina je z Filipín.

Filipínka Rosemary Perezová je první z cizinců deportovaných i s dítětem školního věku. Zatčena byla minulý týden i se synem Rohanem s tím, že jí před mnoha lety vypršelo pracovní vízum. V podobné situaci je v Izraeli zhruba 600 rodin původem z Filipín, tvrdí nevládní organizace United Children. Zadrženo bylo asi 100 lidí.

Perezová a Rohan byli původně do letadla posazeni už v neděli, kdy nejvyšší soud zamítl poslední odvolání, ale žena se začala fyzicky bránit na palubě letadla, takže byla vyvedena ven. Znovu a tentokrát úspěšně už byla i se synem do letadla posazena v pondělí večer.

Aktivisté, kteří s vracením cizinců nesouhlasí, tvrdí, že posílat děti do zemí, kde nikdy nebyly a často ani nemluví tamní řečí, je kruté. Izraelský imigrační úřad ale tvrdí, že Rohan sice v Izraeli vyrůstal, ale vychováván byl v souladu s filipínskou kulturou. Matka sdělila, že jeho otcem je turecký občan, který odešel zpět do Turecka.

Vyhoštění hrozí ještě dvěma rodinám s dětmi školního věku, ale ty ještě nevyčerpaly všechny možnosti odvolání.

Podle podmínek obnovy pracovního víza mají cizinky zaměstnané v Izraeli v případě porodu své děti poslat do svých zemí. Mnohé to ale podle serveru The Times of Israel nedělají, zůstávají v Izraeli nelegálně i s dětmi a živí se manuální prací. Kromě lidí z Filipín pracují v Izraeli hlavně občané Nepálu, Indie, Srí Lanky i Moldavska.