Političky, které židovský stát v minulosti kritizovaly, se do Izraele chystají v nejbližších dnech - izraelský tisk hovoří o pátku nebo o víkendu.

Netanjahu záležitost ve středu konzultoval s ministry vnitra, zahraničí, veřejné bezpečnosti, s šéfem bezpečnostní rady a generálním prokurátorem. "Existuje možnost, že návštěva nebude povolena. Materiál dál studují právní odborníci. Podle zákona poslední slovo náleží ministrovi vnitra," uvedl jeruzalémský deník.

Televize Channel 12 oznámila, že ministr Deri už rozhodl a že věc je nyní v konečné schvalovací fázi. O vydávání vstupních víz rozhoduje právě jeho úřad.

Zákaz by byl zřejmě vydán na základě zákona z roku 2017, který umožňuje úřadům zakázat vstup lidem podporujícím bojkot Izraele, označovaný zkratkou BDS. Obě americké političky Izrael kritizují a tuto kampaň podporují. Server The Times of Israel napsal, že důvodem k zákazu vstupu je podezření z podpory BDS a toho, že se ženy dopustí provokace.

O připravované návštěvě se mluví už delší dobu a izraelský velvyslanec ve Washingtonu Ron Dermer k tomu v červenci řekl, že s ohledem na Kongres a izraelsko-americké spojenectví návštěva zakázána nebude.

Izrael ve středu oznámil vedení Kongresu, že oficiální informace o zákazu vstupu pro obě ženy bude zveřejněna dnes, píše list The Washington Post.

Podle serveru The Times of Israel uvažuje Netanjahuova vláda také o možnosti, že by obě ženy povolení ke vstupu dostaly, ovšem omezené jen pro pobyt na územích pod kontrolou palestinské samosprávy. Tlaibová má na Západním břehu Jordánu příbuzné.