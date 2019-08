Rozpad Jemenu? Davy lidí podpořily separatisty, země se zmítá v druhé občanské válce

Země je ale kromě toho od roku 2014 dějištěm bojů s menšinovými šíity, kteří ovládají město Saná a další části země.

Obě strany se přitom opírají o zahraniční spojence - za šíity stojí Írán, za vládou, která byla nucena uchýlit se právě do Adenu, vojenská koalice vedená Saúdskou Arábií, do níž patří také Spojené arabské emiráty (SAE).

Jenže rozdílné pohledy těchto dvou arabských zemí na budoucnost Jemenu nyní obnovily obavy o rozdělení země. Zatímco Rijád podporuje jemenskou vládu, SAE naopak separatisty, čímž se protišíitská koalice drolí a komplikují se snahy OSN boje ukončit, napsala agentura Reuters.

Our people can finally breath! This is the outpouring of civilians from across the South to #Aden. These voices will no longer be kept quiet or suppressed. My job and all in the STC is to serve the will and demands of our people. pic.twitter.com/PiXLgexzZ9