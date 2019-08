Týrali nása my museli platit. Uprchlíci promluvili o násilnostech, kterým čelí

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Etiopští migranti směřující do Saudské Arábie čelí násilnostem ze strany pašeráků lidí i saúdskoarabských bezpečnostních složek. Saúdskoarabské úřady jich následně statisíce vyhošťují a navracejí je do Etiopie bez jakékoliv podpory, jíž se jim většinou nedostane ani od etiopských úřadů. V dnes zveřejněném vyjádření to uvedla nevládní organizace Human Rights Watch (HRW).