Zprostředkovatelé už řadu měsíců tajně zajišťují kontakty mezi Washingtonem a Teheránem v naději, že je přivedou k jednacímu stolu.

Írán oficiálně popírá jakékoli postranní styky s USA a Bílý dům ani americké ministerstvo zahraničí nechtějí spekulace komentovat, píše Reuters.

Spojené státy a Írán ale mají společný zájem na tom, aby Afghánistán po odchodu vojáků NATO neupadl do občanské války a neuvolnil místo Al-Káidě a dalším extremistům. Írán zároveň nestojí o to, aby do země proudili afghánští uprchlíci.

Zatím nejsou žádné známky toho, že by Írán a USA odložily spory a spolupracovaly na afghánském urovnání. V jednom z poselství předaných Washingtonu, které má Reuters k dispozici, Írán vyjadřuje obavy z jednání USA s Tálibánem a z vnitroafgánských mírových rozhovorů.

Vysoce postavený íránský činitel v dokumentu píše, že Washington horlivými kontakty s Tálibánem dělá chybu. Tálibán získává politickou převahu, svým íránským partnerům prý řekl, že nepřijme nic jiného, než vlastní vládu a islámský emirát v Afghánistánu.

Šíitský Írán chová vůči sunnitskému Tálibánu dlouhodobě nedůvěru. Když v roce 1998 tálibánští bojovníci zabili osm íránských diplomatů a novináře, šel téměř Teherán do války, uvádí Reuters.

Tajná jednání byla vyvolána v naději, že spolupráce okolo Afghánistánu zmírní napětí mezi Íránem a USA. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo a bezpečnostní poradce John Bolton jsou ale proti jakýmkoli ústupkům Teheránu a odmítají s Íránem o Afghánistánu jednat, píše agentura.