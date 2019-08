Dnešní krok zákonodárkyně je už několikátou peripetií kolem cesty do Izraele, kterou chtěla Tlaibová podniknout se svou kolegyní ze Sněmovny reprezentantů Ilhan Omarovou. Izraelské úřady původně hodlaly jejich návštěvu povolit, ve čtvrtek ji ale zakázaly kvůli jejich údajné podpoře bojkotu Izraele. Izraelské média napsala, že rozhodnutí padlo po nátlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který má s oběma poslankyněmi spory.

Tlaibová ve čtvrtek požádala o vstup do Izraele z humanitárních důvodů. Ministru vnitra Arjemu Derimu adresovala žádost o povolení navštívit devadesátiletou babičku, která žije na Západním břehu Jordánu. Izrael uděluje povolení pro vstup i těm, kdo míří na palestinská území.

"Ráda bych požádala o povolení vstupu do Izraele za účelem návštěvy příbuzných, zejména babičky, které bylo 90 let a žije v Bajt Úr al-Fauká (na Západním břehu Jordánu). Může to být má poslední příležitost se s ní setkat. Přijmu jakákoli omezení a nebudu při této návštěvě propagovat bojkot Izraele," napsala Tlaibová, která je americká občanka s palestinskými kořeny.

Nakonec změnila názor a cestu zrušila. "Rozhodla jsem se, že návštěva babičky za těchto represivních podmínek by byla popřením všeho, v co věřím - boje proti rasismu, utlačování a nespravedlnosti," uvedlaTlaibová na twitteru. Kongresmanka napsala, že Izraeli nechce dovolit, aby ji svým represivním zacházením ponížil a zneužil přitom její rodinu.

Silencing me & treating me like a criminal is not what she wants for me. It would kill a piece of me. I have decided that visiting my grandmother under these oppressive conditions stands against everything I believe in--fighting against racism, oppression & injustice. https://t.co/z5t5j3qk4H