Silné deště vytopily Istanbul, nejméně jeden mrtvý

Na silnicích uvázli řidiči ve vozech, voda narušila provoz tramvají a trajektů. Zemřel nejméně jeden člověk - jeho tělo bylo nalezeno v zatopeném podchodu, informovala turecká média.

Voda zatopila i Velký bazar, nejnavštěvovanější krytý trh na světě. List Daily Sabah zveřejnil fotografii zatopeného podchodu s obchody, kde voda sahá po pás a hladina je pokrytá plavajícím zbožím.

Flood after heavy rains in #Istanbul’s old district #Eminönü on 17/08/2019#yagmur pic.twitter.com/nwpkpRndte