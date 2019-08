Turci zadrželi stovky migrantů, chtěli doplout na Lesbos

Pobřežní stráž v západní provincii Çanakkale podnikla od sobotního večera sedm operací. Zadržení migranti pochází z Afghánistánu, Íránu a Iráku. Počet utečenců, kteří se pokouší dostat na Lesbos, podle ní v poslední době stoupl. Od 10. srpna pobřežní hlídka při pokusu doplout na řecký ostrov zadržela 699 osob.

Zatímco loni bylo hlavní vstupní branou migrantů přes Středomoří do Evropy Španělsko, letos se jí opět stalo Řecko. Do země se letos od ledna podle UNHCR dostalo celkem 26.770 migrantů, z toho asi 20.000 přes moře, zbytek dorazil z Turecka přes pozemní hranici.

Velkou migrační vlnu zažila Evropa v roce 2015, kdy do EU dorazilo přes milion běženců, z toho na 860.000 přes Řecko. Příliv běženců touto trasou pomohla výrazně omezit dohoda EU s Tureckem. Ankara totiž zpřísnila hraniční kontroly výměnou za finanční pomoc z Bruselu, příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu Turecka do EU. Podle dohody by měli být všichni migranti, kteří přijdou z Turecka do EU nelegálně, vráceni zpět.