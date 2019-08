Ruské intriky v Sýrii? Odborník naznačil, co chystá Moskva

Ofenziva hraje Rusku do karet

To vše za situace, kdy Washington a Ankara pokračují v jednáních o bezpečné zóně v severní Sýrii, která podle amerického ministra zahraničí Mikea Pompea zaznamenala v posledních dnes značný pokrok, nastiňuje politolog. Dodává, že Moskva věří, že americká podpora Kurdům a turecká podpora syrským opozičním skupinám přispívají k pokračujícím vnějším zásahům do syrských záležitostí a ohrožují celistvost země.

"Oficiální pozice Moskvy zní, že Washington ani Ankara nemají právní podklad pro svou vojenskou přítomnost v Sýrii," píše Mamedov. Podotýká, že Rusko také obviňuje Turecko a USA z toho, že pomáhají rozkrádat syrské zdroje, čímž si kupují loajalitu kmenů v oblasti řeky Eufrat.

Rusko i tak uzavírá dohody s Tureckem, aby pomohlo Ankaře připravit se na potenciální útok v severní Sýrii, vysvětluje odborník. Uvádí, že to zahrnuje i nedávnou, spornou úmluvu o nastolení dočasného příměří v provincii Idlib, která umožní Turecku uvolnit některé syrské opoziční skupiny a převelet je do oblasti Eufratu.

Důvodem je zřejmě to, že turecká vojenská operace by ve skutečnosti mohla hrát Rusku do karet, míní Mamedov. Moskva podle něj kalkuluje s tím, že pokud Turecko zahájí útok, který Spojené státy nedokážou zadržet, Kurdové se mohou obrátit k Rusku, což by mohlo vytvořit podmínky pro další Moskvou zprostředkovaný pokus o smíření mezi Kurdy a syrskou vládou Bašára Asada.

"Rusko dosud na Kurdy pohlíželo tak, že ve svém jednání se syrskou vládou zaujali 'maximalistické pozice'," pokračuje expert. Odkazuje na prohlášení vysoce postaveného ruského diplomata, který pod příslibem anonymity serveru al-Monitor přiznal, že Moskva se chce vyhnout obětem na životech, ale turecká operace by jí mohla pomoci věci značně urovnat, protože Kurdové by se po tureckém útoku mohli stát v otázce dohody s Damaškem pružnějšími.

Dvě neznámé

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prozradil Moskvou preferované východisko krátce poté, co americký prezident Donald Trump oznámil loni v prosinci záměr stáhnout ze Sýrie americké jednotky, připomíná Mamedov. Poukazuje, že podle Lavrova by zbraně, území a vojenské objekty, které Spojené státy v Sýrii kontrolují, měly být předány syrským úřadům, armádě a administrativní správě, při garancích, že Kurdům obývajícím své tradiční oblasti budou zajištěny potřebné podmínky.

Jinými slovy, Rusko je ochotno garantovat práva Kurdů výměnou za odchod Spojených států a obnovu Asadovy plné kontroly nad Sýrií, deklaruje politolog. Domnívá se, že tato pozice vychází z ruského předpokladu, že ani jedna z uvedených stran Američanům nevěří.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Rusko nicméně rozšiřuje svou spolupráci s Tureckem i mimo Sýrii a není nepravděpodobné, že by Moskva odrazovala Ankaru od nové ofenzivy proti Kurdům, pokud se pro ni turecká strana rozhodne, soudí Mamedov. Doplňuje, že Rusko se přitom vidí jako následný zprostředkovatel mezi Kurdy a Damaškem, pokud by mezi nimi nadále panovalo nepřátelství.

"Přesto zůstávají dvě klíčové neznámé," varuje odborník. Za první označuje to, zda se Spojené státy hodlají nějak angažovat na bojišti v případě tureckého vpádu do Sýrie, za druhou pak to, zda Kurdové a Damašek dokážou opustit své dosavadní pozice a ukázat, že navzdory četným sporům mohou uzavřít dohodu.