Za útoky na muniční sklady v Iráku prý stojí Američané

Lidové mobilizační síly (PMF), které zaštiťují několik šíitských oddílů, tvrdí, že USA, které mají v Iráku stále své vojáky, umožnily Izraeli letos poslat do Iráku čtyři drony a s jejich pomocí útočit na milice na iráckém území. V prohlášení PMF stojí, že k obranným operacím budou nasazeny nejmodernější zbraně.

"Oznamujeme, že za to, co se stalo, jsou definitivně odpovědné USA... nemáme jinou možnost, než bránit sebe a svoje základy zbraněmi, jež máme k dispozici," uvádí se v prohlášení zástupce velitele PMF.

Minulý týden zahynul civilista a 13 lidí bylo zraněno při výbuchu zbrojního skladu jižně od Bagdádu, v červenci při explozi na základně v severní provincii Saláhaddín zahynuli dva Íránci. Nejnověji otřásla v úterý silná exploze muničním skladem šíitských milicí severně od Bagdádu, v blízkosti letecké základny Balad, na níž působí Američané; u tohoto incidentu nejsou k dispozici informace o případných obětech.

Premiér Ádil Abdal Mahdí kvůli sérii útoků zakázal nepovolené přelety nad Irákem a nařídil přesunout muniční sklady dále od měst.

Agentura AP napsala, že pokud se potvrdí, že operace provedl Izrael, pak to znamená rozšíření jeho kampaně, jež má zastavit rostoucí vliv Íránu v regionu. Dosud Izraelci útočili na íránské základny v Sýrii. O tom, že za útoky v Iráku může být Izrael, tisk spekuluje nějakou dobu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí řekl: "Írán nemá nikde imunitu... Budeme proti němu zasahovat - a děláme to - kdykoli je to nutné."

USA podle agentury AP nemají dostatek důkazů ani informací, že je za útoky v Iráku Izrael.