Krvavá bitva o Aden. Mnoho mrtvých a raněných, nemocnice Lékařů bez hranic praská ve švech

„Je tu absolutní chaos. Včera se ve městě bojovalo celý den. Zdá se, že dnes ráno se situace trochu uklidnila, ale očekáváme, že se nepokoje obnoví každou chvílí,“ říká Caroline Seguin, vedoucí jemenských projektů Lékařů bez hranic, která pracuje přímo v Adenu.

Nemocnice Lékařů bez hranic přijala 51 zraněných, 10 lidí bylo na místě mrtvých. V nemocnici je teď na lůžkovém oddělení celkem 80 pacientů.

