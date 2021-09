Afghánci netuší, co se 11. září stalo. O útocích neslyšeli ani v Kábulu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na rušném tržišti v západní části afghánského Kábulu málo kdo věděl, že dnes uplynulo 20 let od teroristických útoků z 11. září 2001, píše zpravodajský web BBC. Někteří Afghánci podle něj vůbec netušili, co se tehdy v New Yorku stalo. Pro jiné je vzpomínka na tragédii úzce spjata s boji v Afghánistánu.