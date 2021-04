Afghánské síly jsou plně schopné bránit svou zemi, řekl prezident Ghaní

"S tím, jak se posouváme do další fáze našeho partnerství, budeme ve spolupráci s našimi partnery z USA a NATO pokračovat v mírových snahách," napsal na twitteru afghánský prezident a podotkl, že se země bude snažit společně se Spojenými státy zajistit "hladký přechod" při stažení zbývajících amerických vojáků. "Afghánské hrdé bezpečnostní a obranné síly jsou plně schopné bránit svůj lid a zemi, což dělají po celou dobu," dodal Ghaní.

Prezident Spojených států Joe Biden se dnes chystá oficiálně oznámit stažení 2500 zbývajících amerických vojáků ze země do 11. září 2021 - k výročí dvaceti let od teroristických útoků Al-Káidy na USA, které byly podnětem ke vstupu USA a jejich spojenců do Afghánistánu. Washington odchod původně plánoval na jaro, na květnovém termínu se s Tálibánem dohodla minulá administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Americký ministr zahraničí Antony Blinken dnes před jednáním v bruselském sídle NATO uvedl, že jednotky Severoatlantické aliance opustí Afghánistán v koordinaci s vojáky Spojených států.

Asistenční mise OSN v Afghánistánu (UNAMA) dnes uvedla, že v prvních třech měsících letošního roku bylo v neklidné zemi zabito nebo zraněno při střetech mezi vládními silami a protivládními skupinami téměř 1800 civilistů. To je o 29 procent více, než ve stejném období loňského roku. Boje zintenzivnily v posledních týdnech v několika oblastech země navzdory mezinárodnímu volání po snížení míry násilí a snahám o mírové řešení situace, uvedla agentura Reuters s odvoláním na UNAMA.