Američané v Izraeli dostali varování. Chystá se raketový útok?

Americké rakety generála zabily v pátek v Bagdádu a dnes se v Teheránu konal za přítomnosti nejvyšších představitelů smuteční obřad, jehož se v ulicích města podle některých zdrojů účastnil až milion lidí.

"Z opatrnosti velvyslanectví naléhavě vyzývá americké občany k bdělosti a k zajištění své bezpečnosti. Hrozí bezpečnostní incidenty včetně raketové palby bez předchozího varování. V případě minometné nebo raketové palby budou aktivovány sirény. Považujte toto varování za skutečné, řiďte se pokyny místních úřadů a okamžitě vyhledejte úkryt," uvádí se ve výzvě velvyslanectví USA.

Íránští představitelé i zástupci armády hovoří o odvetě, která podle některých bude mířena na americké cíle v regionu. Izraelské sdělovací prostředky připomínají, že jeden z velitelů íránských revoluční gard řekl, že Teherán může zaútočit i na Tel Aviv; bývalý velitel těchto jednotek prohlásil, že gardy mohou izraelská města proměnit v prach.

Velitel jižního okruhu izraelské armády Hercl Halevi dnes řekl, že Izrael situaci sleduje, ale že hráči konfliktu jsou USA a Írán, nikoli Izrael. "Solejmání poškodil americké zájmy a byl pro Američany v oblasti velkým nebezpečím. My se na jeho likvidaci musíme dívat jako na součást boje mezi Íránem a USA v boji o charakter Iráku. To je celé. Má to dopad i na nás, Izraelce, musíme to pečlivě sledovat, ale my nejsme hlavní hráči. Je dobré, že se to odehrálo daleko," tvrdil Halevi.

Vůdce libanonského Hizballáhu, který je spojencem Íránu, Hasan Nasralláh, ale prohlásil, že o Solejmáního smrt stál Izrael, ale "neodvážil se toho nebo to nedokázal". "Obrátil se na USA, které to udělaly," řekl Nasralláh. Solejmání velel zahraničním jednotkám íránských gard a navštěvoval Sýrii, Irák i Libanon.