Asad: Nárůst případů koronaviru v Sýrii by znamenal katastrofu

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Syrský prezident Bašár Asad dnes varoval, že Sýrii by čekala skutečná katastrofa, pokud by počty osob nakažených koronavirem rapidně vzrostly a ochromily by zdravotnický systém. Informovala o tom agentura Reuters.