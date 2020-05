Asad stojí před větším problémem než válka, čelí největší krizi za 9 let

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Syrský prezident Bašár Asad čelí největší krizi za devět let války. Důvodem jsou neshody v rodině, hroutící se ekonomika a napětí ve vztahu s klíčovým partnerem Ruskem. Přitom se jeho odpůrci stáhli do posledního koutu v severozápadní Sýrii, nepředstavují hrozbu a není ani žádný jiný uchazeč o prezidentské křeslo v zemi, jíž Asadova rodina vládla 50 let, píše list The Washington Post.