Asadova armáda dobyla strategické město Sarákib, Turecko hrozí protiútokem

"Armádní jednotky nyní ovládají celý Sarákib," informovala syrská státní televize. Město leží na klíčové silnici M5, která spojuje jih země včetně Damašku s Halabem (Aleppem) na severu. Před týdnem vojsko na této trase obsadilo i další strategické město Maara an-Numán jižně od Sarákibu.

This is Saraqib city after regime & Russia captured it. Completely Empty of its people. This is the victory that Assad is claiming over rubbles and territories without its population.#Idlib

pic.twitter.com/w7Myhgz46M