Australan podle soudu nesmí opustit Izrael do roku 9999

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Australan Noam Huppert má zákaz vycestovat z Izraele, dokud nedoplatí příspěvky na děti. Podle listu The Jerusalem Post má zákaz trvat tisíce let a Australan nemá právo odjet do 31. prosince roku 9999.