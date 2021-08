Až 250 tisíc Afghánců s nárokem na americké vízum zůstává v zemi

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Afghánistánu je stále 250.000 Afghánců s nárokem na zvláštní americké vízum. To je příliš velký počet na to, aby je USA stačily evakuovat do 31. srpna, což je nejzazší termín odchodu Američanů z Afghánistánu. Deník The New York Times napsal, že i kdyby se podařilo udržet současnou rychlost evakuací 20.000 lidí denně, celá skupina se z Afghánistánu nedostane.