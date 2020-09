Bahrajn normalizuje vztahy s Izraelem, píší izraelská média

Zpravodaj The Times of Israel Raphael Ahren mezitím napsal, že americký prezident Donald Trump dnes oznámí, že se Bahrajn připojí ke Spojeným arabským emirátům v navázání plnohodnotných diplomatických vztahů s Izraelem. Bílý dům tvrzení dosud nekomentoval. Dnes si Spojené státy připomínají 19 let od teroristických útoků 11. září.

Trump v úterý uspořádá v Bílém domě ceremoniál, při kterém zástupci Izraele a Spojených arabských emirátů (SAE) podepíšou 13. srpna oznámenou dohodu o navázání diplomatických vztahů. Podle zpravodaje televize Kan Amichaje Steina bude v pondělí ve Washingtonu bahrajnský korunní princ Hamad Chalífa.

Ve čtvrtek Trump prohlásil, že by se k historické dohodě o navázání diplomatických vztahů mezi SAE a Izraelem mohla připojit ještě další země z regionu, neupřesnil však která. Prezidentovi vyjednavači se podle čtvrtečních zpráv Reuters snažili přesvědčit další země z oblasti Perského zálivu, jako například Bahrajn či Omán, aby se k dohodě s Izraelem také připojily.

Dohoda o navázání diplomatických vztahů mezi SAE a Izraelem je první, kterou Izrael uzavřel s arabským státem za více než 20 let a jejím hlavním spouštěčem byly podle Reuters sdílené obavy obou států z počínání Íránu. Spojené arabské emiráty se po Egyptu a Jordánsku dohodou staly teprve třetí arabskou zemí, která s Izraelem naváže plnohodnotné diplomatické styky, a prvním státem ze zemí Perského zálivu. Palestince postup SAE rozhněval a vyvolal obavy, že krok oslabí dlouhodobé panarabské stanovisko, které normalizaci vztahů mezi Izraelem a arabskými státy podmiňuje izraelským uznáním palestinského státu a jeho stažením z okupovaných území.