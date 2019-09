"Dnes (v úterý) oznamuji svůj záměr uplatnit s budoucí vládou izraelskou svrchovanost nad Jordánským údolím a severní částí Mrtvého moře," řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu na úterní tiskové konferenci u Tel Avivu, která se konala týden před předčasnými parlamentními volbami.

Doplnil, že po zveřejnění amerického mírového plánu pro Blízký východ hodlá Izrael postavit další židovské osady, uvedla agentura Reuters.

This is a big deal: under international law, West Bank is Palestinian occupied territory & #Israel|i settlements there illegal. #Netanyahu going after settler vote in election in hope of ensuring Likud breakthrough https://t.co/hGfS4oBtHL