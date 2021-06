Biden a Erdogan se neshodli na zařazení ruského systému S-400 do armády Turecka

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Americký prezident Joe Biden a jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan nenašli řešení vzájemného sporu o integraci ruského protileteckého systému S-400 do výzbroje turecké armády. Uvedl to dnes Bidenův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Trvání rozepře potvrdil i Erdogan. Oba prezidenti se naopak shodli, že Turecko by mělo zaujmout vůdčí roli v ochraně mezinárodního letiště v Kábulu po odchodu amerických vojáků, informovala agentura Reuters.