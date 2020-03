Boje v Idlibu: Zahynuli dva turečtí vojáci, šest zraněných, oznámila Ankara

Podle agentury Reuters počet zabitých tureckých vojáků v Idlibu v uplynulém měsíci stoupl na 59.

Turecké ministerstvo obrany uvedlo, že ihned po útoku zahájilo odvetnou operaci. Jeden turecký voják podle tureckých úřadů byl v provincii zabit v úterý.

Syrská armáda se za podpory Ruska snaží zajistit kontrolu nad Idlibem, který zčásti ovládají oponenti Damašku a islámské radikální skupiny. V únoru syrská armáda ve snaze zajistit klíčové dálnice zesílila ofenzivu. Dostala se tak do blízkosti tureckých pozorovacích stanovišť, na jejichž zřízení se v minulosti Turecko, které podporuje některé z povstalců, dohodlo s Ruskem.

24 people were killed within 48 hours. Displaced people and entire families were buried under the rubble of their homes while they were sleeping .. Scenes from #WhiteHelmets search and rescue operations in Al-Foah town in #Idlib after it was targeted by Russian raids yesterday. pic.twitter.com/Zp1lsnUZO5