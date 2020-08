Boje v Sýrii: Při útoku Asadovy a ruské armády zahynulo 18 lidí

Podle dostupných informací také ruské bitevní letouny v západní provincii Latákíja bombardovaly hornaté oblasti v držení povstalců. Syrské sdělovací prostředky, ani Rusko, které je spojencem Damašku, o bojích neinformovaly.

SOHR uvedla, že mezi padlými je 12 prorežimních bojovníků a zbylí jsou pak povstalci. Syrská armáda podle tohoto zdroje do boje nasadila dělostřelectvo.

Zástupce skupiny islámských radikálů Haját Tahrír aš-Šám (HTS), která má v oblasti nejvíc bojovníků, sdělil, že skupina útok, který se soustředil na venkovskou oblast provincie Latákíja, odrazila. Islamisté a povstalci mají stále v rukou značnou část provincie Idlib a jeho okolí, k němuž patří i Latákíja. Působí rovněž v provinciích Halab (Alepopo) a Hamá.

Ruská a syrská armáda se pokusily letos na jaře tento region dobýt, ale nakonec je boje pomohlo ukončit příměří dohodnuté s Tureckem, jež je spojencem části povstalců. Domovy ale tehdy opustil až milion lidí.

Izraelská armáda v pondělí kromě toho oznámila, že večer provedla odvetné letecké útoky na pozice syrské armády. Jde údajně o reakci na "pokusy" rozmístit podomácky vyrobené výbušniny podél izraelsko-syrské hranice, o kterou vedou oba státy spory.

"V reakci bitevníky, útočné vrtulníky a letouny izraelských ozbrojených sil udeřily na vojenské cíle na jihu Sýrie, patřící syrským ozbrojeným silám," uvedla dnes ve svém prohlášení izraelská armáda, která podle agentury AFP provádí odvetné údery v Sýrii jen zřídkakdy.

Weapons & a bag containing explosives were found just meters from the Israeli security fence between #Israel and #Syria.



Last night, 4 terrorists attempted to plant & use them. We stopped them before they could.



We won’t allow any harm to Israel or our sovereignty. pic.twitter.com/G1RwWjSgAh