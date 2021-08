Britové evakuovali z Afghánistánu téměř všechny své občany, uvedl Raab

Britské evakuace skončí do 24, nejvýše 36 hodin, uvedl v noci na dnešek list The Guardian s odvoláním na zdroje v armádě. Nejpozději ve čtvrtek "s největší pravděpodobností" skončí také francouzské evakuace, uvedl dnes francouzský ministr pro evropské záležitosti Clément Beaune.

Z mezinárodního letiště v Kábulu, kde panoval chaos a lidé se snažili jakýmkoliv způsobem dostat ze země, Británie od začátku evakuací 13. srpna přepravila 10.291 lidí, z toho 1833 za posledních 24 hodin. Údaje dnes ráno na twitteru zveřejnilo britské ministerstvo obrany spolu s informací, že na dnešek jsou v plánu další vojenské evakuační lety. Evakuace se nejčastěji týkají diplomatů a afghánských spolupracovníků spojeneckých armád, kteří jsou po změně režimu v zemi v ohrožení.

"Téměř všichni, kdo se chtěli dostat pryč, byli převezeni domů. (...) Zbývají složité případy, velké rodiny, kde jeden člen má potřebné dokumenty nebo britské občanství, ale není jasné, jak jsou na tom ostatní," uvedl ministr Raab.

Ministr Raab odmítl upřesnit, kdy konkrétně skončí repatriační lety, ale zdůraznil, že Británie pracuje co nejrychleji a hodlá využít veškerý zbývající čas. Většina spojenců, kteří v Afghánistánu působí, přizpůsobuje své načasování harmonogramu americké armády. Ta se slíbila stáhnout do 31. srpna, oddálení termínu se zatím nejeví jako pravděpodobné a proti jeho prodloužení se vyjádřil i Tálibán. Rychlý konec operací naznačila i Francie.

Pokud Spojené státy dodrží termín stažení všech svých vojsk do 31. srpna, Francie ukončí činnost leteckého mostu ve čtvrtek večer. "Zbývají nám tři dny," uvedl v úterý šéf kanceláře ministra zahraničí Nicolas Roche. Čtvrtek jako "velmi pravděpodobný" termín ukončení operací dnes označil také ministr Beaune.

Ministr Beaune také v rozhovoru se stanicí C News připomněl, že Francie se z Afghánistánu stáhla už v roce 2014 a od té doby ze země "za dobrých bezpečnostních podmínek" zajistila odjezd více než 1000 místních spolupracovníků. Aktuální vlna evakuací začala pro Francii v květnu, do července převezla do Francie dalších 600 lidí, za poslední týdny akutních operací Francie zajistila převoz do bezpečí pro 2000 lidí, zajišťovala letecký most do Spojených arabských emirátů.